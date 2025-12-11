Fico torna ad Atreju dopo 7 anni | Agli inviti ho sempre risposto Il saluto con Donzelli

Roberto Fico, neo Presidente della Regione Campania, torna ad Atreju dopo sette anni, partecipando alla festa di Fratelli d’Italia a Roma. L’occasione ha visto anche un saluto con Giovanni Donzelli, consolidando i rapporti tra le figure politiche coinvolte. Fico ha sottolineato di aver sempre risposto agli inviti ricevuti nel corso degli anni.

Tra gli ospiti di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, incorso a Roma, oggi è stata la volta di Roberto Fico, neo Presidente della Regione Campania. L'esponente del Movimento 5 Stelle venne ad Atreju già nel 2018 in veste di Presidente della Camera dei Deputati. Gli chiediamo in questi sette anni è cambiato più il Movimento, Fratelli d'Italia o il Paese? "Io agli inviti ho sempre risposto, parlare di una tematica come i fondi di coesione anche in un luogo che non risponde alle mie idee politiche, non c'è problema". Rivolgiamo la stessa domanda a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.

