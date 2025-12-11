Fiamme all' improvviso due vetture in sosta finiscono in cenere

Giovedì mattina a Riccione, un incendio improvviso ha coinvolto due vetture in sosta, riducendole in cenere. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e passanti, evidenziando ancora una volta l'imprevedibilità di questi eventi e l'importanza di interventi tempestivi per limitare i danni.

E' scoppiato all'improvviso nella mattinata di giovedì l'incendio che, a Riccione, ha distrutto due vetture in sosta. Le fiamme sono divampate, intorno alle 8, da un'Audi parcheggiata in viale Piacenza nei pressi del liceo scientifico facendo accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco. Nonostante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

