Fiamma olimpica ci siamo Domani è il grande giorno

La Fiamma Olimpica, simbolo per eccellenza dello spirito dei Giochi, farà tappa anche a Pistoia. Domani la nostra città accoglierà la staffetta che si concluderà il 6 febbraio a Milano, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A portare avanti il testimone saranno 27 tedofori, scelti tra persone dai 14 anni in su, comprendendo atleti e cittadini con disabilità. La staffetta inizierà alle 10.40 da via Fiorentina, nella zona del Fagiolo, per poi dirigersi verso il centro storico e attraversare alcuni dei punti più rappresentativi della città: da piazza San Francesco fino a Piazza Duomo, per concludersi in piazza Oplà alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it