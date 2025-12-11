Fiamma olimpica ci siamo Domani è il grande giorno
Domani Pistoia sarà protagonista della staffetta della Fiamma Olimpica, simbolo dello spirito olimpico. La città accoglierà con entusiasmo questo prestigioso evento, che si concluderà il 6 febbraio a Milano con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un momento di grande emozione e condivisione per tutta la comunità.
La Fiamma Olimpica, simbolo per eccellenza dello spirito dei Giochi, farà tappa anche a Pistoia. Domani la nostra città accoglierà la staffetta che si concluderà il 6 febbraio a Milano, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A portare avanti il testimone saranno 27 tedofori, scelti tra persone dai 14 anni in su, comprendendo atleti e cittadini con disabilità. La staffetta inizierà alle 10.40 da via Fiorentina, nella zona del Fagiolo, per poi dirigersi verso il centro storico e attraversare alcuni dei punti più rappresentativi della città: da piazza San Francesco fino a Piazza Duomo, per concludersi in piazza Oplà alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fiamma olimpica, ci siamo. Domani è il grande giorno - Conto alla rovescia agli sgoccioli per il passaggio dei tedofori in città. Segnala lanazione.it
Torcia olimpica, i tedofori saranno a Lecce il 30 dicembre - Il sindaco Poli Bortone: “Invito ad un'attesa gioiosa, a vivere con partecipazione questo evento raro e straordinario”. Segnala leccesette.it
Oggi ho portato la fiamma olimpica per le strade della mia città, Siena. Un onore immenso e un’esperienza che porterò sempre con me. Questo momento per me significa rappresentare i valori dello sport che mi guidano da una vita e averlo fatto qui lo ha reso Vai su X
La Fiamma olimpica arriva a Cagliari, le tedofore sono tre campionesse – il programma della giornata Le tappe dal nord al sud dell’Italia fino a raggiungere Milano il 5 febbraio saranno 60 - facebook.com Vai su Facebook