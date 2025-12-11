Fi Pier Silvio torna a chiedere rinnovamento Tajani minimizza

Pier Silvio Berlusconi torna a chiedere un rinnovamento in Forza Italia, sottolineando l'importanza di facce nuove, idee innovative e un programma aggiornato. Le sue parole evidenziano un tentativo di affrontare le criticità strutturali del partito, mentre Tajani minimizza la situazione a Roma. La spinta verso un cambiamento rimane al centro del dibattito politico.

Roma, 11 dic. (askanews) – “Facce nuove, idee nuove, programma nuovo”. Pier Silvio Berlusconi torna a chiedere un rinnovamento di Forza Italia e riporta a galla uno dei problemi strutturali del partito fondato dal Cavaliere. L’età media alta, il ricambio generazionale mai avvenuto, è una vecchia storia. Il leader Antonio Tajani, verso cui il figlio del Cavaliere ha espresso “gratitudine” per aver “tenuto in piedi il partito” dopo la morte del padre, “cosa tutt’altro che facile”, replica dall’India di “essere perfettamente in sintonia” con l’ad di Media for Europe, di “essere a favore del rinnovamento” e spiega che è esattamente “quello che stiamo facendo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it