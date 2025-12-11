Festività grande successo per il 4° ' Natale per tutti' | in 150 al pranzo solidale

La quarta edizione di ‘Natale per tutti’ ha riscosso un grande successo, riunendo circa 150 persone in un pranzo solidale promosso da Confcommercio Provincia di Pisa - Per il Sociale e Caritas. Un'occasione di comunità, inclusione e solidarietà durante le festività natalizie, che ha rafforzato i legami e la vicinanza tra i partecipanti.

