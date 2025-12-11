Festival ‘Un’Estate da BelvedeRE’ Il Volo torna a esibirsi a Caserta

Il Volo torna a esibirsi a Caserta con il Festival ‘Un’Estate da BelvedeRE’, annunciando anche le nuove tappe del loro World Tour 2026-2027. Dopo aver condiviso le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e il successo del tour europeo, il gruppo si prepara a coinvolgere il pubblico con emozionanti concerti estivi ed eventi in Europa.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo, IL VOLO annuncia oggi due nuove leg del WORLD TOUR 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove incredibili tappe europee ad ottobre 2027. Martedì 8 settembre 2026 IL VOLO torna a esibirsi a Caserta all’undicesima edizione del festival un’Estate da BelvedeRE, nel magnifico scenario della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone. Il WORLD TOUR 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it