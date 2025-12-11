Festa di fine raccolta mercatino prodotti locali e musica a Calci

Domenica 14 dicembre, il Chiosco delle Fonderie di Calci si anima con la prima Festa di Fine Raccolta, un evento dedicato ai prodotti locali, alle tradizioni autunnali e alla musica. Dalle 14 alle 19, sarà possibile assaporare specialità tipiche e vivere un pomeriggio all'insegna del gusto e della cultura territoriale.

