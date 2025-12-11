Festa al mercato di Sant’Ambrogio

Il mercato di Sant’Ambrogio si appresta a concludere i lavori di restauro, segnando un importante momento di rinnovamento dopo le celebrazioni per il 150° anniversario nel 2023. Con l’obiettivo di valorizzare la tradizione e migliorare i servizi offerti, questa fase finale preannuncia un futuro ricco di novità per uno dei luoghi più amati della città.

Dopo le celebrazioni per il 150° anniversario della sua creazione nel 2023, il mercato di Sant’Ambrogio si prepara a salutare in bellezza il 2025 con la fine dei lavori di restauro. La consegna ufficiale delle nuove pensiline da parte delle autorità cittadine è in programma sabato 13 dicembre 2025, alle ore 9.30, con un momento di festa aperto a tutta la città. Al taglio del nastro saranno presenti la sindaca Sara Funaro, l’assessore al commercio Jacopo Vicini, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il direttore generale Franco Marinoni, che farà da cerimoniere, e il presidente del Consorzio Sant’Ambrogio Luca Menoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it