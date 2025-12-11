Ferrara e Regione al tavolo per il riconoscimento la fiducia e la valorizzazione del terzo settore

Recentemente, a Ferrara, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Terzo settore e istituzioni locali presso la Camera di Commercio. L’obiettivo è promuovere il riconoscimento, la fiducia e la valorizzazione del settore, rafforzando la collaborazione tra enti e territorio per sviluppare iniziative condivise.

Nei giorni scorsi, in Camera di Commercio, si è svolto un partecipato tavolo di confronto tra gli Enti di rappresentanza del Terzo settore e le istituzioni del territorio. L'incontro, promosso dal Forum provinciale del Terzo settore di Ferrara e dal Csv Terre Estensi, aveva l'obiettivo di avviare.

