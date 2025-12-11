Ferrante | Ferma condanna dell’Amministrazione per gli atti discriminatori e sessisti contro la Napoli Women

L’assessora Emanuela Ferrante e l’Amministrazione comunale esprimono ferma condanna per gli atti discriminatori e sessisti rivolti alle giovani atlete della Napoli Women durante una partita, sottolineando la netta condanna di ogni forma di violenza e discriminazione nel contesto sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assessora allo sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e tutta l’amministrazione comunale condannano fermamente gli atti compiuti durante una partita della squadra U17 femminile “Napoli Women” (LEGGI QUI), nel corso della quale alcune atlete sono state destinatarie di insulti sessisti e violenti, da parte dei componenti della squadra avversaria, composta da ragazzi minori di 14 anni. Agli insulti della partita, è seguita la diffusione sui social di contenuti offensivi da parte degli stessi ragazzi e da contatti privati con nuove molestie. “ Comportamenti gravi e inaccettabili, che nulla hanno a che fare con lo sport e che colpiscono ragazze minorenni impegnate nello sport ogni giorno, con passione ed impegno ” – così Emanuela Ferrante – L’episodio appare tanto più grave, in quanto proveniente da ragazzi minorenni che dimostrano, con simili comportamenti ed in modo eclatante, come la diseducazione al rispetto dell’altro e l’adozione di comportamenti offensivi, maschilisti, discriminatori e violenti, nasca sin da giovanissimi e trovi radici in una società arretrata e perdente che, solo con un cambiamento di approccio radicale e con interventi multilaterali e trasversali sulla violenza di genere, può sperare di cambiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it