Fermato in aeroporto con 14mila euro e due lingotti d’oro | passeggero diretto a Varsavia bloccato dalla finanza

Un passeggero diretto a Varsavia è stato fermato in aeroporto con 14mila euro in contanti e due lingotti d’oro puro, del valore complessivo superiore a 37mila euro. La scoperta è avvenuta durante i controlli delle autorità finanziarie, che hanno sequestrato il denaro e i lingotti per sospetti di evasione fiscale o mancata dichiarazione.

Contanti per oltre 14mila euro e due lingotti d’oro da 100 grammi ciascuno, purissimi “Feingold 999,9”, per un valore complessivo superiore ai 37mila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del II Gruppo Bari, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante un controllo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo (Adnkronos) - Un uomo è stato fermato con l'accusa di aver aggredito "diverse persone" all'aeroporto londinese di Heathrow colpite "con spray, che si ritiene essere un tipo di spray antiag - facebook.com Vai su Facebook

Storia inusuale. Un cittadino israeliano è stato fermato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Proveniente da Roma con compagnia straniera. Aveva nel bagaglio 100 pistole da starter smontate. Possono essere modificate per sparare proiettili veri. Vai su X

Bari, in aeroporto con 14mila euro in contanti e due lingotti d'oro non dichiarati: fermato passeggero polacco - Non avendo rispettato l’obbligo di dichiarazione per trasporti superiori a 10mila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il viaggiatore è stato sanzionato con un’oblazione immediata pari al 30 ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, fermato all’aeroporto con oro e contanti non dichiarati - Un uomo di nazionalità polacca è stato bloccato dai Finanzieri del II Gruppo Bari e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Varsavia. Segnala trmtv.it