Fermato in aeroporto con 14mila euro e due lingotti d’oro | passeggero diretto a Varsavia bloccato dalla finanza

Baritoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero diretto a Varsavia è stato fermato in aeroporto con 14mila euro in contanti e due lingotti d’oro puro, del valore complessivo superiore a 37mila euro. La scoperta è avvenuta durante i controlli delle autorità finanziarie, che hanno sequestrato il denaro e i lingotti per sospetti di evasione fiscale o mancata dichiarazione.

Contanti per oltre 14mila euro e due lingotti d’oro da 100 grammi ciascuno, purissimi “Feingold 999,9”, per un valore complessivo superiore ai 37mila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del II Gruppo Bari, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante un controllo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

fermato aeroporto 14mila euroBari, in aeroporto con 14mila euro in contanti e due lingotti d'oro non dichiarati: fermato passeggero polacco - Non avendo rispettato l’obbligo di dichiarazione per trasporti superiori a 10mila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il viaggiatore è stato sanzionato con un’oblazione immediata pari al 30 ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

fermato aeroporto 14mila euroBari, fermato all’aeroporto con oro e contanti non dichiarati - Un uomo di nazionalità polacca è stato bloccato dai Finanzieri del II Gruppo Bari e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Varsavia. Segnala trmtv.it