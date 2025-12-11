Fermati a Colorno a bordo di un' auto rubata con attrezzi da scasso | denunciati due stranieri

Due stranieri sono stati denunciati dai Carabinieri di Colorno per aver viaggiato a bordo di un'auto rubata e con attrezzi da scasso. I controlli hanno portato alla scoperta della loro responsabilità, evidenziando un episodio di criminalità nel territorio.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 31enne proveniente dall'Est Europa e un 27enne originario del Corno d'Africa, entrambi già noti alle forze dell'ordine. A seguito di un'accurata attività investigativa, i due sono.

