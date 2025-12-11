Fermata a Cercola l’Audi della banda dei furti d’appartamento | malviventi in fuga

A Cercola, la polizia ha fermato una vettura Audi A3 con a bordo i sospetti responsabili di numerosi furti d’appartamento nelle zone di Pollena Trocchia, Massa di Somma e Volla. Gli arresti sono il risultato di un'operazione mirata a contrastare la banda di malviventi che aveva messo a segno diversi colpi nella zona.

Fermati a bordo di un’Audi A3 i presunti responsabili di una serie di colpi messi a segno negli appartamenti tra Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla. I carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda nel pomeriggio di martedì, alle 18 circa. A bordo del veicolo c’erano quattro persone, tre con il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fermata a Cercola l’Audi della banda dei furti d’appartamento: malviventi in fuga

Partono gli appuntamenti in città per le feste natalizie. Si comincia lunedì 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata, infatti, sono in programma due eventi. Alle ore 18 si svolgerà la “Majorette parade”, organizzata con il patrocinio del Comune di Cercola e d - facebook.com Vai su Facebook

Fermata l’Audi A3 nera dei ladri che terrorizzavano Pollena e Cercola: la banda fugge sui binari, caccia a 4 uomini - I carabinieri della tenenza di Cercola hanno intercettato la banda dell’Audi A3 nera responsabile di decine furti in appartamenti tra Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma e Volla (comuni in provi ... Segnala giustizianews24.it