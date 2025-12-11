Ferite alla testa e sangue dalle orecchie Trovato morto così | orrore in Italia scena atroce

Un tragico ritrovamento a Genova: un uomo tra i 55 e i 65 anni è stato trovato morto in via delle Baracche, vicino al parco del Peralto. La scena presenta ferite alla testa e sangue dalle orecchie, suscitando shock e mistero. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze di questa morte atroce.

Giallo a Genova. Il cadavere di un uomo, di età compresa tra i 55 e i 65 anni, è stato ritrovato in via delle Baracche, nei pressi del parco del Peralto, una zona spesso frequentata da escursionisti e amanti del verde. A dare l’allarme è stata proprio un’ escursionista, che passando accanto al sentiero ha notato il corpo a terra e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’area nonostante il terreno impervio. Gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre i soccorritori mettevano in sicurezza la zona per permettere i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ferite alla testa e sangue dalle orecchie”. Trovato morto così: orrore in Italia, scena atroce

Per la vittima ferite superficiali ad una spalla e alla testa. I poliziotti della questura nissena sono sulle tracce dell'accoltellatore fuggiasco - facebook.com Vai su Facebook

“Ferite alla testa e sangue dalle orecchie”. Trovato morto così: orrore in Italia, scena atroce - Il cadavere di un uomo, di età compresa tra i 55 e i 65 anni, è stato ritrovato in via delle Baracche, nei pressi del parco del Peralto, una ... Lo riporta thesocialpost.it

Escursionista nota un uomo morto e lancia l'allarme: sul corpo sangue e ferite alla testa - Il cadavere di un uomo di età compresa tra i 55 e i 65 anni è stato trovato in via delle Baracche, vicino al parco del Peralto. Riporta today.it