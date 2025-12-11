Felici come scolopendre

Mia sorella, 42 anni, tra lavoro e imprevisti quotidiani, vive una vita frenetica e spesso si trova a dover gestire emergenze. La sua costante corsa contro il tempo la rende fragile e stanca, pur mantenendo un sorriso nascosto dietro le sfide di ogni giorno.

Mia sorella ha 42 anni, lavora ed è sempre in emergenza: non ha tempo, non ce la fa, “solo per questa volta”. Risultato: nostra madre (70 anni, energia da centrale elettrica). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Felici come scolopendre

Felici come scolopendre - Mia sorella ha 42 anni, lavora ed è sempre in emergenza: non ha tempo, non ce la fa, “solo per questa volta”. Segnala internazionale.it