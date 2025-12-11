Fedrigoni restano 30 i dipendenti in attesa di ricollocamento Tiziano Consoli | È la nostra priorità assoluta

Il 11 dicembre si è tenuto a Fabriano un incontro tra Regione Marche, Fedrigoni e sindacati per affrontare la situazione dei 30 dipendenti in attesa di ricollocamento, considerata una priorità dal gruppo. L'incontro ha visto confronti tra le parti per definire strategie e soluzioni volte a tutelare i lavoratori coinvolti.

FABRIANO – Si è svolto oggi, giovedì 11 dicembre, il tavolo di confronto tra la Regione Marche, la proprietà del gruppo Fedrigoni e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Presenti l’assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli, il dirigente del Servizio lavoro Andrea Rocchi e la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Cartiere di Fabriano, ricollocati 129 dipendenti: «Lavoro duro ma siamo ottimisti» - FABRIANO Prosegue il percorso di ricollocazione dei dipendenti ex Giano delle Cartiere Fedrigoni di Fabriano. Riporta corriereadriatico.it

Fedrigoni, in Regione incontro per fare il punto sull'accordo - Si è svolto questo pomeriggio in Regione un incontro tra l'azienda Fedrigoni e i rappresentanti sindacali dei lavoratori per fare il punto sul cammino dell'accordo sottoscritto a dicembre scorso. Secondo ansa.it