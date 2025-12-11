Federico Brio morto investito a 15 anni fissati i funerali | donazioni per la sua squadra del cuore

Si terranno a Rignano Flaminio i funerali di Federico Brio, il 15enne di Faleria deceduto in un incidente stradale. Federico, appassionato di calcio e molto amato nella sua comunità, lascia un ricordo vivido tra amici e familiari. Le donazioni raccolte saranno destinate alla sua squadra del cuore, testimoniando l’affetto e il sostegno di tutti.

I funerali di Federico Brio a Rignano Flaminio, dove il 15enne di Faleria trascorreva gran parte delle sue giornate tra scuola, amici e calcio e dove è morto investito da un'auto. Si tengono al campo sportivo alle 15 di venerdì 12 dicembre.Funerali a Rignano FlaminioFederico lascia i genitori, la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

#Calcio – Federico Brio, il ricordo che non si spegne: la Vigor Rignano Flaminio ritira la maglia numero 4

Federico Brio, fiori sul banco di scuola e l'omaggio della squadra di calcio: "Il numero 4 per sempre sulle sue spalle"

Investito dopo una festa, muore il 15enne Federico Brio - Il giovane di Faleria si trovava a Rignano Flaminio, inutili i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare

Quindicenne investito e ucciso dopo la festa, fascicolo aperto per omicidio stradale - Il ricordo di Federico Brio: «Era un ragazzo intelligente, curioso e brillante»