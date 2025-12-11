Federica Brignone verso le Olimpiadi | C’è tanto lavoro da fare ma io ci credo davvero E su Tabanelli…

Federica Brignone si prepara alle Olimpiadi con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare. Tra impegno e speranze, commenta anche l'infortunio di Tabanelli, un episodio che potrebbe influenzare il suo percorso. Un momento cruciale che mette in discussione il futuro, ma che non spegne la fiducia nella possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'infortunio che non ci voleva, nel momento peggiore. Una di quelle sliding doors che rischiano di cambiare totalmente una carriera. Federica Brignone si è infortunata nel finale di stagione scorso, subito dopo aver vinto la Coppa del Mondo di sci alpino ed ora sta provando a recuperare in tempi record verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Le parole dell'azzurra, ospite oggi nella partita di Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum di Assago: "Io ci sto sperando e ci sto provando. Sto ancora scivolando sulla neve. So che vedere un video mentre scio sembra che sono a grande livello. Ho ancora tanto lavoro da fare ma io ci credo davvero.