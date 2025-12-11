Fed nuovo taglio dei tassi Il costo del denaro è ai minimi da tre anni

La Federal Reserve ha deciso di ridurre nuovamente i tassi di interesse, segnando il terzo taglio nel 2025. Il costo del denaro raggiunge così i livelli più bassi degli ultimi tre anni, riflettendo le recenti strategie di politica monetaria adottate per stimolare l'economia e gestire l'inflazione.

La Federal Reserve ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse, il terzo nel corso del 2025. Il costo del denaro scende di un quarto di punto, collocandosi in un intervallo compreso fra il 3,50% e il 3,75%. Si tratta del livello più basso registrato negli ultimi tre anni, a conferma dell’orientamento prudente adottato dalla banca centrale statunitense in una fase segnata da rallentamento economico e pressioni inflazionistiche ancora superiori al target. Il provvedimento rientra nel ciclo di allentamento iniziato nel settembre 2024, quando la Fed aveva avviato una serie di riduzioni dei tassi per contenere gli effetti dell’inasprimento finanziario sull’economia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fed, nuovo taglio dei tassi. Il costo del denaro è ai minimi da tre anni

Fed, nuovo taglio dei tassi. Il costo del denaro è ai minimi da tre anni - Nelle previsioni aggiornate, la Fed indica che l’inflazione dovrebbe rimanere superiore al target del 2% ancora per diversi anni. Si legge su quifinanza.it

La Fed taglia i tassi dello 0,25% al 3,50%-3,75% e comprerà T-Bill per 40 miliardi di dollari - Decisione contrastata: Miran ha chiesto una diminuzione dello 0,50% mentre Goolsbee e Schmid avrebbero preferito mantenere invariato il costo del denaro. Si legge su milanofinanza.it

