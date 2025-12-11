FdI | Sull' oro non si corrano rischi
Il partito Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle riserve auree italiane, evidenziando la necessità di evitare rischi che possano derivare da rivendicazioni di soggetti privati. In un contesto di crescente attenzione all'economia e alla tutela delle risorse nazionali, l'intervento mira a rafforzare la sovranità e la protezione del patrimonio pubblico.
18.40 "L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Così una nota informativa di FdI anticipata dai siti di Repubblica e Corriere della Sera - intitolata "Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news". Nella nota si sottolinea che il capitale della Banca d' Italia è detenuto in molti casi da soggetti privati, "alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il dossier interno di FdI: 'Dentro Bankitalia ci sono anche stranieri, sull'oro non si corrano rischi. Fu Prodi l'unico a ventilare l'ipotesi di vendita delle riserve auree, serve una norma che faccia chiarezza sulla proprietà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sopralluogo in via dello Scalo di San Lorenzo, dove è in corso un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla sopraelevata della Tangenziale Est. Lavori di questo tipo non si vedevano da decenni. In parallelo, i lavori procedono anche su via Pr Vai su X
FdI: 'Dentro Bankitalia anche stranieri, sull'oro non si corrano rischi' - , sul sito della Banca d'Italia si afferma che l'oro è di 'proprietà dell'istituto'. Riporta ansa.it
Dossier di FdI sull'oro: "In Bankitalia anche stranieri, non si corrano rischi" - "Il capitale della Banca d’Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di ... Scrive stream24.ilsole24ore.com