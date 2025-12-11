FdI | Sull' oro non si corrano rischi

Il partito Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle riserve auree italiane, evidenziando la necessità di evitare rischi che possano derivare da rivendicazioni di soggetti privati. In un contesto di crescente attenzione all'economia e alla tutela delle risorse nazionali, l'intervento mira a rafforzare la sovranità e la protezione del patrimonio pubblico.

18.40 "L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Così una nota informativa di FdI anticipata dai siti di Repubblica e Corriere della Sera - intitolata "Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news". Nella nota si sottolinea che il capitale della Banca d' Italia è detenuto in molti casi da soggetti privati, "alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it