FdI non molla sull’oro di Bankitalia | È del popolo italiano Ci sono gruppi stranieri rischiosi Cosa c’è nel dossier riservato del partito di Meloni

Il partito di Meloni insiste sulla sovranità delle riserve auree di Bankitalia, sottolineando il rischio di ingerenze straniere. In un dossier riservato, FdI afferma che l’oro appartiene al popolo italiano e avverte sui potenziali minacce di soggetti privati. La posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione e la tutela delle riserve nazionali.

«L’Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c’è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà». Così Fratelli d’Italia torna all’attacco sull’oro della Banca d’Italia. In una nota informativa diffusa in queste ore con la stampa, il partito della premier Giorgia Meloni rivendica la proposta di legge volta a mettere nero su bianco il fatto che le riserve auree detenute in via Nazionale sono «di proprietà di tutti gli italiani». La nota di FdI. «Il capitale della Banca d’Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. 🔗 Leggi su Open.online