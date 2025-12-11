FdI e il dossier sull' oro | Dentro Banca d' Italia ci sono anche gruppi stranieri
Il dossier di Fratelli d'Italia evidenzia presenze straniere all’interno della Banca d’Italia, sollevando preoccupazioni sulla tutela delle riserve auree degli italiani. L’obiettivo è evitare che soggetti privati, in parte controllati da gruppi stranieri, possano accedere alle riserve di oro detenute dalla banca centrale.
