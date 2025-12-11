FdI | Dentro Bankitalia anche stranieri l' oro è del popolo italiano

L'intervento di Fratelli d'Italia evidenzia la presenza di stranieri all’interno di Bankitalia e sottolinea che le riserve auree appartengono al popolo italiano. La proprietà della Banca d’Italia, tra cui le riserve d’oro, è detenuta da enti e istituzioni nazionali, riflettendo il patrimonio pubblico e la sua gestione.

"Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri. L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Lo si legge in una nota informativa di FdI - anticipato dai siti di Repubblica e Corriere della sera - intitolata "Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news", a proposito dell'emendamento alla manovra presentato dal partito della premier Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FdI: "Dentro Bankitalia anche stranieri, l'oro è del popolo italiano"

«L'oro è del popolo italiano, dentro Bankitalia ci sono capitalia stranieri rischiosi»: il dossier riservato di FdI Vai su X

Dopo decenni di divieti, l'Arabia Saudita permette agli stranieri con Saudi Premium Residency e un salario elevato di comprare alcolici. L'obiettivo è attrarre capitali e talenti internazionali - facebook.com Vai su Facebook

Dossier FdI, 'dentro Bankitalia anche stranieri, sull'oro non si corrano rischi' - "Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. Riporta msn.com

FdI: "Dentro Bankitalia anche stranieri, l'oro è del popolo italiano" - "Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. Si legge su ilgiornale.it