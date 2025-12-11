FC Haka retrocede tre tifosi minorenni danno fuoco allo stadio | follia in Finlandia

L'FC Haka ha subito una storica retrocessione dalla massima divisione finlandese, segnando un momento difficile per il club. Nel contesto di questa crisi, si è verificato un episodio di grande follia: tre minorenni hanno dato fuoco allo stadio Tehtaan Kenttä, causando ingenti danni alle tribune e al campo.

