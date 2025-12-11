FC 26 SBC Settimanale | Incontri principali – Pacchetti in Palio!
È disponibile la SBC settimanale “Incontri principali”, che celebra gli scontri calcistici più importanti del weekend tra i maggiori campionati europei. Completando le quattro sfide, potrai ottenere pacchetti utili per il fodder. Durata: 7 giorni (SBC settimanale classica).. Ripetibile: No.. Premio Finale di Gruppo: 1x Pacchetto giocatori oro premium (Scambiabile).. Le 4 Sfide per i Premi Intermedi. Questa settimana le sfide includono match da Bundesliga, Serie A, LaLiga e Premier League, con requisiti complessi di Campionato, Nazionalità e Intesa. Sfida Partita Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Friburgo vs Borussia Dortmund Focus Germania Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Prossimi appuntamenti in Libreria Spartaco! Una settimana ricca di incontri, viaggi, storie e letture condivise. Mercoledì 10 dicembre – ore 17.30 Davide Vargas presenta “Napoli infinita” (La Nave di Teseo, 2025). Un racconto che attraversa luoghi celebri - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC AGGIORNABILE: 86+ Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito! - È disponibile una nuova SBC di potenziamento che garantisce un giocatore speciale di alto rating (minimo 86 OVR) da una selezione di campagne passate e in ... Da imiglioridififa.com
FC 26 SBC FLASH: Joga Bonito: Primera División Crown League – Due Argentini 5 Stelle Abilità! - È disponibile la SBC flash a tempo limitato (7 giorni) "Joga Bonito: Primera División Crown League", che permette di sbloccare due oggetti giocatore argentini ... imiglioridififa.com scrive