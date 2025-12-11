FC 26 SBC FLASH | Loïc Badé 86 OVR – Il Difensore Centrale con 5 Stelle Abilità!

È disponibile la SBC flash di Loïc Badé Joga Bonito (86 OVR), un difensore centrale con 5 Stelle Abilità. Questa sfida consente di ottenere un giocatore solido, dotato di ottime statistiche difensive e fisiche, arricchito da una sorprendente abilità tecnica. Un'opportunità imperdibile per rafforzare la propria squadra con un elemento versatile e performante.

È disponibile la SBC flash per sbloccare Loïc Badé Joga Bonito (86 OVR), un difensore centrale solido che unisce ottime statistiche difensive e fisiche a una sorprendente abilità tecnica, potenziato dalle 5 Stelle Mosse Abilità richieste dalla promozione. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 83 TOTW, 84 TOTW, 85 OVR).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Joga Bonito Loïc Badé 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR CB 3 5 Difensore, Regista difensivo DIF 87, FIS 86, VEL 80, PAS 80 Le 3 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FLASH: Loïc Badé (86 OVR) – Il Difensore Centrale con 5 Stelle Abilità!

