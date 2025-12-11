Fazzolari traccia il diario di bordo dell’Italia tornata protagonista | La nostra rotta è l’interesse nazionale Parlano i numeri

Fazzolari evidenzia come l’Italia, dopo un periodo di transizione, si stia riaffermando sulla scena internazionale, con un focus sull’interesse nazionale. Attraverso dati e strategie, il governo traccia il percorso intrapreso, presentando il proprio piano di azione come un vero e proprio ‘piano di volo’ per il rilancio del paese nel 2022.

“Nel 2022 abbiamo presentato agli italiani il nostro programma di governo, immaginandolo come un ‘piano di volo’. E abbiamo definito una meta da raggiungere e una rotta da seguire, perché nessun viaggio può andare a buon fine se manca anche solo uno di questi elementi. La meta era restituire all’Italia stabilità, centralità e autorevolezza; la rotta è quella, indefettibile, dell’ interesse nazionale. Da qui è nata l’esigenza di realizzare un diario di bordo annuale, che raccolga in modo chiaro i dati più rilevanti e i principali provvedimenti approvati lungo il percorso. Non un rito di autocompiacimento né un esercizio di propaganda, ma uno strumento per verificare che la nostra rotta resti sempre coerente con il punto di approdo immaginato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it