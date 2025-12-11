Fate leggere il dossier di Amnesty International alla Albanese | Hamas accusata di crimini contro l’umanità

Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità, tra cui omicidio e tortura, a proposito del massacro del 7 ottobre 2023 e al trattamento riservato ai civili israeliani presi in ostaggio a Gaza. L'associazione per i diritti umani, in un dossier da 173 pagine intitolato "Prendere di mira i civili: omicidi, prese di ostaggi e altre violazioni da parte di gruppi armati palestinesi in Israele e Gaza", ha condannato il gruppo fondamentalista islamico e altre fazioni armate palestinesi per il massacro di due anni fa. Tra le richieste di Amnesty c'è anche la restituzione delle spoglie dell'ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili.

