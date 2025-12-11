Far west sulla Foggia-Candela | assaltato portavalori della Cosmopol

Nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, si è verificato un assalto a un portavalori lungo la Foggia-Candela, lungo la Statale 665 in agro di Ascoli Satriano. L'episodio si è svolto intorno alle 17, creando scompiglio e preoccupazione nella zona.

Assalto a portavalori nel Foggiano. E' successo intorno alle 17 di oggi, giovedì 11 dicembre, lungo la Statale 665 che collega Foggia a Candela, in agro di Ascoli Satriano. Nel mirino dei malviventi - un commando composto da almeno 8 persone - è finito un blindato della 'Cosmopol'. Il colpo è.

Foggia-Candela da Far West: rapinano un portavalori: traffico in tilt - composto da un numero imprecisato di persone giunte sul posto con un'automobile ed un'autogru