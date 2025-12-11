Fao | il degrado del suolo riduce i raccolti e minaccia la sicurezza alimentare

Il degrado del suolo, attribuibile alle attività umane, sta riducendo la produttività agricola e mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale. Secondo un rapporto della FAO, questa problematica rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi e per la capacità di fornire cibo alle future generazioni. È urgente intervenire per preservare e rigenerare i terreni compromessi.

di Tommaso Tautonico, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 19 novembre 2025 Il degrado dei suoli, causato dalle attività umane, sta compromettendo la capacità produttiva dei sistemi agricoli e minacciando la salute degli ecosistemi. Lo rivela il rapporto “The State of food and agriculture 2025” della Food and Agriculture Organization (Fao), presentato nei giorni scorsi a Roma. Secondo le stime, 1,7 miliardi di persone vivono oggi in aree in cui la produttività agricola è diminuita di almeno il 10% a causa della degradazione del suolo. Il fenomeno colpisce in modo particolare l’Asia, dove la densità della popolazione amplifica gli effetti sulla sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

