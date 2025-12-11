Fanno esplodere un petardo simulando una perdita di gas poi svaligiano la casa di un anziano

Un episodio di truffa si è verificato nel ravennate, coinvolgendo un anziano vittima di un raggiro durante il quale sono stati usati petardi per simulare una perdita di gas e svaligiare la sua abitazione. Il sindaco di Massa Lombarda ha diffuso un appello alla comunità per sensibilizzare sui rischi di questa crescente forma di truffa.

Ancora un episodio di truffa ai danni di persone anziane, questa volta nel ravennate. Questa volta a denunciare l’accaduto è il sindaco di Massa Lombarda, comune di 10mila abitanti in provincia di Ravenna, che sui social ha lanciato un allarme a tutta la comunità dopo l’ennesimo raggiro avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it

