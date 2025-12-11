Famiglia nel bosco una maestra di Palmoli | Sono disponibile per lezioni a domicilio ai bambini

Una maestra di Palmoli si propone per offrire lezioni a domicilio ai bambini, in attesa di un'ufficialità. Dopo aver ricevuto una richiesta dal sindaco, si mostra disponibile a supportare l'apprendimento dei più giovani. La sua iniziativa nasce dall'idea di coinvolgere le famiglie e favorire un'istruzione più vicina e accessibile, anche in contesti familiari o rurali.

"L'ufficialità ancora non c'è, ma il sindaco mi ha contattata qualche giorno fa e mi ha chiesto la disponibilità. Io mi sono mostrata favorevole". Così Rossella D'Alessandro, maestra del Comune di Palmoli, su richiesta del sindaco del paese Giuseppe Masciulli, si è resa disponibile a impartire lezioni a domicilio, nel casolare nel bosco, ai tre bambini di Nathan e Catherine, coppia anglo-australiana alla quale il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la potestà genitoriale trasferendo i figli in una casa famiglia a causa dello stile di vita neo-rurale che avevano adottato. L'insegnante ha spiegato di aver "già fatto qualcosa di simile anni fa quando ho seguito un bambino a domicilio.