Famiglia bloccata fuori casa per una frana arrivano i vigili del fuoco | cos’è successo

Il 11 dicembre 2025, una famiglia di Civitella di Romagna è rimasta bloccata fuori casa a causa di una frana avvenuta nella località Collina. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area, mentre i residenti sono stati assistiti per fronteggiare la situazione.

Civitella, 11 dicembre 2025 – Una famiglia è rimasta bloccata fuori casa a causa di una frana a Civitella di Romagna, in località Collina. Il Gruppo Operativo Speciale (Gos) e una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti con i loro mezzi movimento terra per aiutare Andrea Manfredi e i suoi familiari. La frana ha bloccato l'accesso all'abitazione. È successo ieri (mercoledì 10 dicembre). I vigili sono intervenuti attorno alle 15 e hanno lavorato fino a sera per 'rimuovere' la frana e sbloccare l'accesso alla casa di Andrea Manfredi, in località Collina a Civitella.