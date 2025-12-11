Falsi Green Pass a Salerno | in sessanta a processo
La Corte d'Appello di Salerno ha deciso di rinviare a giudizio circa sessanta persone coinvolte in un caso di falsificazione del Green Pass. La Procura aveva presentato ricorso contro le assoluzioni ottenute in primo grado, evidenziando l'importanza di fare luce su questa attività illecita legata alle certificazioni COVID-19.
La Corte d'Appello di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla Procura, disponendo il rinvio a giudizio per circa sessanta persone precedentemente prosciolte in fase di udienza preliminare. Gli imputati sono chiamati a rispondere delle accuse relative all'ottenimento illecito di.
