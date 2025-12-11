Falsa Arte e manipolazioni di massa | Alberto Melari in dialogo a Palazzo Ghizzoni Nasalli
Con l’evento intitolato "(falsa) Arte e manipolazioni di massa", l’associazione Oltreitaca, con adesione dell’associazione "Nel Nuovo Mondo" e "Spazio Tesla", promuove l’iniziativa con Alberto Melari, artista, divulgatore, scrittore, con un ricco bagaglio di studi ed esperienze professionali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dopo le fake news fatte circolare ad arte e ribaltate anche su certi media nazionali, è bene ristabilire la verità. L’allestimento inaugurato ieri alla presenza della sindaca Salis, della presidente del Municipio Centro Est Cosso e dell’arcivescovo Tasca - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: con Ai rischio manipolazione cognitiva di massa; prima grande sfida rilevare deepfake - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha recentemente affrontato un tema cruciale legato all’intelligenza artificiale generativa: il rischio sistemico di manipolazione cognitiva delle masse. Riporta primaonline.it