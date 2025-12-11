Fallucchi traditrice della nostra terra il post del marito di Gisella Naturale fa arrabbiare i FdI | Inaccettabile

Un post di Raffaele De Santis, marito di Gisella Naturale, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha suscitato forti reazioni politiche. Nel messaggio, sono state rivolte accuse di tradimento alla senatrice Anna Maria Fallucchi, membro di Fratelli d’Italia, scatenando critiche e polemiche sul tono e sui contenuti dell’intervento.

La senatrice Anna Maria Fallucchi accusata di ‘tradimento’ in un lungo post - dai toni decisamente diretti - di Raffaele De Santis, marito della senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale, non nuovo a invettive via social e accusato di insulti sessisti, sempre dai FdI, nei confronti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Fallucchi traditrice della nostra terra", il post del marito di Gisella Naturale fa arrabbiare i FdI: "Inaccettabile" - Una circostanza che ha imbarazzato e indignato la politica locale, con prese di posizione più o meno aperte. Lo riporta foggiatoday.it