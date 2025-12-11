Falkensteiner rilancerà il turismo della città
Falkensteiner rilancia il turismo cittadino attraverso un accordo strategico con l’amministrazione comunale. L’iniziativa, accolta positivamente da Confesercenti e dalla sua segretaria Barbara Pesaresi, rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio turistico locale e stimolare lo sviluppo economico della città.
Sull’accordo con il gruppo Falkensteiner, interviene Confesercenti, con la segretaria Barbara Pesaresi che valuta positivamente il progetto: "Facciamo un plauso all’amministrazione comunale che ha fatto sintesi con Falkensteiner. Il dialogo e la condivisione progettuale hanno permesso di fare un grande passo avanti per la città, dando una consistente opportunità di rilancio e sviluppo, per Ponente e per la città turistica intera. Nel giro di pochi anni abbiamo assistito all’avvio dei lavori sul lungomare delle colonie, un importante intervento di messa in sicurezza del territorio e nuovo arredo urbano, e la demolizione di due strutture fatiscenti in accordo con Accademia Acrobatica per realizzare una grande area da destinare a verde e parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
