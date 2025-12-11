Faenza l' Oriani tra eccellenze e futuro | dal trionfo a Storie di Alternanza all’open day
L'Istituto Tecnico Oriani di Faenza si distingue per il suo impegno nell'eccellenza educativa, unendo formazione tecnica di qualità, iniziative di cittadinanza attiva e progetti internazionali. Dopo il successo di
È un autunno da incorniciare quello dell’Istituto Tecnico Oriani, che conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama educativo, dimostrandosi una realtà capace di coniugare alta formazione tecnica, cittadinanza attiva ed esperienze di respiro internazionale. Un percorso di crescita che non è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Grande affluenza al primo open day dell'Istituto Oriani D’altronde, nell’ultimo periodo, la scuola ha sempre fatto registrare oltre 300 iscritti ogni anno. All’Oriani sono otto gli indirizzi fra i quali i nuovi studenti possono scegliere nel loro percorso di scuola second - facebook.com Vai su Facebook