Faenza-Ars et Labor vietata la vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in provincia di Ferrara
A causa dei disordini avvenuti in precedenza, la vendita dei biglietti per la partita Faenza-Ars et Labor è vietata ai tifosi residenti in provincia di Ferrara. La decisione mira a garantire la sicurezza dell'incontro, che si svolgerà domenica alle 14, tra le due squadre.
I tifosi dell'Ars et Labor stanno continuando a pagare i disordini di Rovigo e anche domenica, nella sfida sul campo del Faenza (ore 14.30), non potranno essere presenti a sostenere i colori biancazzurri. Come successo anche contro il Sanpaimola, tutti i sostenitori residenti in provincia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Anche Faenza-SPAL si giocherà senza i tifosi residenti in provincia di Ferrara - 3 per convincere le autorità di pubblica sicurezza a cambiare idea sul divieto di trasferta imposto dopo le in ... Secondo lospallino.com
Ars et labor, tifosi e trasferte: Faenza “ni”, Pietracuta sì - Due appuntamenti che si giocheranno lontano da quel “Paolo Mazza” che l’altro giorno è stato teatro del pesa ... msn.com scrive
Ultima del girone d’’andata! NEXT MATCH @faenzacalcio1912 ? Stadio “B.Neri”, Faenza (RA) ? Domenica 14 dicembre h14;30 #arsetlaborferrara - facebook.com Vai su Facebook