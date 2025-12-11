Faenza-Ars et Labor vietata la vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in provincia di Ferrara

Ferraratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dei disordini avvenuti in precedenza, la vendita dei biglietti per la partita Faenza-Ars et Labor è vietata ai tifosi residenti in provincia di Ferrara. La decisione mira a garantire la sicurezza dell'incontro, che si svolgerà domenica alle 14, tra le due squadre.

I tifosi dell'Ars et Labor stanno continuando a pagare i disordini di Rovigo e anche domenica, nella sfida sul campo del Faenza (ore 14.30), non potranno essere presenti a sostenere i colori biancazzurri. Come successo anche contro il Sanpaimola, tutti i sostenitori residenti in provincia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

