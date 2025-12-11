Fabrizio Romano conferma | Dumfries cambia agente Decisione importante sul futuro dell’olandese

Fabrizio Romano conferma che Denzel Dumfries ha deciso di cambiare agente, un passaggio rilevante per il suo futuro professionale. Attualmente fuori causa a causa di un infortunio, l'olandese sta valutando le prossime mosse con una nuova rappresentanza, segnando un momento importante nella sua carriera.

Inter News 24 Fabrizio Romano conferma: Dumfries, attualmente ai box per infortunio, ha scelto un nuovo agente per pianificare il proprio futuro. Il futuro di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996 e punto di riferimento sulla fascia destra dei nerazzurri, potrebbe presto prendere una direzione diversa. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di mercato internazionale, il giocatore ha deciso di cambiare rappresentante, una scelta che potrebbe aprire nuovi scenari in vista delle prossime stagioni. L’esterno, attualmente fermo per un infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dal campo da diverse settimane, ha infatti concluso la collaborazione con il super–agente Jorge Mendes per affidarsi ad Ali Barat, figura di primo piano nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com