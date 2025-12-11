Fabriano passione a spicchi | 60 anni sotto canestro in un libro
FABRIANO - È un pezzo di memoria collettiva “Passione senza confini – Fabriano, una storia di Basket”. Un libro che va ben oltre le partite, le classifiche, le stagioni esaltanti o deludenti e consegna alle nuove generazioni sessant’anni di emozioni. Un patrimonio fatto di vittorie inaspettate e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
FABRIANO - ROCK & WORDS: Massimo Salari e Fabio Bianchi : " : `. Un viaggio tra gli artisti che hanno fatto la storia" "La musica è memoria, identità, passione". Questo ci racconteran - facebook.com Vai su Facebook