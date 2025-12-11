Fabio Trasforini nuovo presidente dell’Anpi a Lagosanto

Da sabato 22 novembre, la sezione laghese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) ha ripreso pienamente le proprie attività, con l’insediamento di Fabio Trasforini come nuovo presidente. Un momento importante per il rafforzamento dell’associazione sul territorio e per la valorizzazione della memoria storica e dei valori della Resistenza.

L'attività della sezione laghese dell' Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) è ripresa a pieno regime da sabato 22 novembre. A guidare la nuova sezione è stato eletto il presidente Fabio Trasforini, che si impegnerà a portare avanti i valori e gli obiettivi fondamentali dell'Associazione. Un elemento di particolare rilievo della rinascita della sezione è il suo ampio e inclusivo respiro generazionale. Gli iscritti, infatti, abbracciano tutte le età, con un'adesione che va dai 18 agli 80 anni. Questo mix di esperienza e nuove energie è fondamentale per garantire la continuità e l'attualità del messaggio di cui l'Anpi è portatrice.