Fabio Silva Juve la concorrenza è sempre più spietata | non solo la Roma anche due squadre dalla Liga lo tentano Le ultimissime

Fabio Silva, attaccante in forza al Borussia Dortmund, è al centro di un acceso confronto di mercato. Oltre alla Roma, anche due squadre della Liga mostrano interesse per il giocatore, rendendo la sua futura destinazione ancora più incerta. La volontà di Silva di lasciare il club tedesco apre uno scenario di mercato molto competitivo e ricco di possibilità.

Fabio Silva Juve, dalla Spagna non hanno dubbi: l'attaccante vuole lasciare Dortmund, non c'è solo la Roma su di lui ma anche due club della Liga. Il calciomercato invernale si sta trasformando in una corsa a ostacoli per tutti i club alla ricerca di rinforzi offensivi, e la Juventus non fa eccezione. Con l'esigenza di puntellare il reparto avanzato per offrire alternative a Jonathan David (vista l'assenza prolungata di Vlahovic), uno dei nomi che sta guadagnando quota nei radar della Continassa è quello di Fabio Silva. Tuttavia, la pista che porta al talento portoghese si sta facendo improvvisamente affollata e complessa.