Export italiano in rialzo territori protagonisti della ripresa
Nei primi nove mesi del 2025, l'export italiano registra un aumento, evidenziando una ripresa economica orientata verso i mercati esteri. I territori italiani assumono un ruolo sempre più centrale nel processo di crescita, contribuendo a rafforzare il quadro complessivo delle relazioni commerciali del Paese.
Nei primi nove mesi del 2025 l'economia italiana orientata ai mercati esteri mostra un quadro in miglioramento, con scambi commerciali che crescono e territori sempre più protagonisti. I dati elaborati da Promos Italia raccontano un sistema produttivo dinamico, capace di tenere il passo nonostante un contesto internazionale ancora delicato. Il quadro nazionale Alla base di .
Oltre 300 imprese italiane all'odierno Webinar sulla #Polonia, organizzato dall'Ufficio ICE di Varsavia e aperto dall'Amb. Luca Franchetti Pardo: focus su un'economia in crescita e un mercato chiave per l' #export italiano. #diplomaziaeconomica @ITAtradeag
Agroalimentare italiano: 81,9 miliardi di VA, 70 miliardi di export, 900 IG. I dati di Ismea del 2025 Dal nuovo report si delinea l'immagine di un comparto in crescita: valore aggiunto in crescita, primato UE nell'agricoltura, 21 miliardi di Dop economy e un biologi
Sport, l'export italiano vale 4,7 miliardi di euro. La crescita potenziale è di ulteriori 650 milioni - Il rapporto della Fondazione Masi mostra che calzature e indumenti trainano le vendite sportive tricolore.