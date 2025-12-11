Export Federlegnoarredo | filiera stabile fino ad agosto ma Francia ancora a -2,4%
L'export della filiera legno-arredo si mantiene stabile fino ad agosto, con un calo del 4,7% rispetto all'anno precedente a causa di alcune variazioni territoriali. Nel complesso, i primi otto mesi del 2024 mostrano una lieve diminuzione dello 0,2% con un valore di 12,7 miliardi di euro. La situazione rimane complessa a livello globale, con alcune nazioni ancora in calo.
(Adnkronos) – L’export della filiera legno-arredo nel mese di agosto ha registrato una flessione del 4,7% sullo stesso mese del 2024, mentre il cumulato dei primi otto mesi dell’anno, pari a 12,7 miliardi di euro, risulta sostanzialmente stabile a -0,2%, a testimonianza della tenuta del settore in un contesto globale ancora molto complesso e incerto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
"I dazi americani stanno colpendo duramente il nostro export di mobili negli Usa": allarme del presidente FederlegnoArredo, Feltrin Vai su X
Export, Federlegnoarredo: filiera stabile fino ad agosto, ma Francia ancora a -2,4% - Il Salone del Mobile ambassador internazionale, strategia vincente' ... Lo riporta adnkronos.com
FederlegnoArredo: export stabile a inizio anno ma a marzo mobili in calo del 13,8% - Gli Infodata elaborati su dati Istat dal Centro Studi di FederlegnoArredo evidenziano ... Come scrive ilgiornale.it