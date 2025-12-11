ExhiBricks Christmas Edition 2025 | a Villa Bombrini tante opere Lego in versione natalizia

Torna a Villa Bombrini l’ExhiBricks Christmas Edition 2025, l’esposizione dedicata alle creazioni Lego a tema natalizio. Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 dicembre, visitatori di tutte le età potranno ammirare collezioni e opere originali realizzate con i mattoncini, in un’atmosfera festosa e creativa.

