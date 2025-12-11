ExhiBricks Christmas Edition 2025 | a Villa Bombrini tante opere Lego in versione natalizia

Anche nel 2025 a Villa Bombrini torna l'appuntamento con "ExhiBricks Christmas Edition - Mattoncini a Genova", esposizione di collezioni e opere originali a tema natalizio costruite con mattoncini Lego nelle giornate di sabato 13 (ore 10-19) e domenica 14 dicembre (ore 10-18).

