exclusive padel cup iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano, club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte. Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. 🔗 Leggi su Lapresse.it