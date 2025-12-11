Exclusive Padel Cup iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip
La quinta edizione dell'Exclusive Padel Cup si è conclusa con grande successo, con iscrizioni ormai esaurite anche nel circolo dei vip. L'evento, organizzato da MSP Italia e Exclusive, si svolgerà il 13 e 14 dicembre al Padel Palace di Milano, un club esclusivo frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo e dello spettacolo.
La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano, club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte. Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
EXCLUSIVE PADEL CUPSABATO E DOMENICA IL CIRCUITO FA TAPPA A TREVISO, A CASA PANATTA IN CAMPO ANCHE ADRIANO, IL SINDACO CONTE E L’EX RUGBISTA ZANNI Nel weekend decisivo per la Coppa Davis, la leggenda del tennis ospita - facebook.com Vai su Facebook
Exclusive Padel Cup, iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip - Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di ... Segnala lapresse.it
Exclusive Padel Cup, terza tappa: in campo anche l'ex cestista Gianluca Basile - L’ex stella della Nazionale di pallacanestro, nei suoi anni a Barcellona, ha scoperto la ‘pala’ e se n’è subito innamorato. corrieredellosport.it scrive