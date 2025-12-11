Ex Milan Braida sorprende tutti | Pulisic mi ricorda Shevchenko per due motivi Ecco perché…

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' in cui ha condiviso le sue impressioni su Christian Pulisic. Con parole sorprendenti, Braida ha paragonato il centrocampista statunitense a Andriy Shevchenko, evidenziando due motivi che rendono il giocatore particolarmente interessante.

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato di Christian Pulisic. Ecco le sue parole sullo statunitense protagonista in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Braida sorprende tutti: “Pulisic mi ricorda Shevchenko per due motivi. Ecco perché…”

