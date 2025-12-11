Ex Isotta Fraschini il nuovo quartiere Case scuole e un grande parco

L’area ex Isotta Fraschini si prepara a rinascere con un nuovo quartiere residenziale, che comprenderà case, scuole e un ampio parco. Tuttavia, il progetto è ancora in fase di definizione, in attesa dell’approvazione del Comune, che deve completare l’istruttoria con i dati sulla viabilità e il masterplan complessivo.

È ancora tempo di attesa per il futuro dell’area ex Isotta Fraschini. All’istruttoria del Comune sul piano di intervento integrato, presentato dall’attuatore, mancano ancora due tasselli fondamentali: la viabilità e il masterplan complessivo. A fare il punto è stato l’assessore alla rigenerazione Nicola Gilardoni, intervenuto martedì sera in commissione urbanistica: "Quando finiremo queste due parti, saremo pronti per andare in consiglio comunale". Il comparto, circa 120mila metri quadrati tra via Milano e il Retrostazione, è la più grande area industriale dismessa di Saronno, dove un tempo sorgevano gli stabilimenti della storica casa automobilistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Isotta Fraschini, il nuovo quartiere. Case, scuole e un grande parco

