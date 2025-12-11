Ex Ilva scadono i termini per le offerte Il gruppo Flacks svela la sua proposta tra investimenti ed esuberi

Scadono i termini per le offerte relative all'ex Ilva, con il gruppo Flacks che ha recentemente annunciato la propria proposta, contenente investimenti e potenziali esuberi. Le offerte saranno consegnate ai commissari, i quali dovranno valutarle nel rispetto delle procedure previste. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali, mentre si attendono le decisioni delle autorità competenti.

“Dobbiamo aspettare la giornata, le offerte arrivano ai commissari che poi devono eventualmente valutare”. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, chiede di attendere le 24 di giovedì quando scadono i termini per la presentazione delle offerte per l’ acquisizione dell’ ex Ilva. Al momento le offerte note sono quelle dei due fondi americani Bedrock Industries e Flacks Group: Urso aveva citato l’interesse di altri due player extraeuropei, senza rendere noti però i nomi. L’offerta d’acquisto: investimenti ed esuberi. Michael Flacks, fondatore di uno dei due gruppi in gara, spiega – in un’intervista a Bloomberg – i contenuti della proposta già formalizzata ai commissari di Acciaierie d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, scadono i termini per le offerte. Il gruppo Flacks svela la sua proposta (tra investimenti ed esuberi)

Piena riconoscenza verso i lavoratori dell’Ilva che in questi giorni hanno rappresentato la dignità dei lavoratori non solo genovesi, contro un sistema allo sbando e una mancanza di programmazione industriale nazionale. Quando si sciopera per una settiman - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, il giorno delle offerte vincolanti. Urso: "Intervento pubblico è piuttosto realistico" - Scadono alla mezzanotte di oggi i termini per le proposte vincolanti dei soggetti che hanno manifestato interesse. Scrive msn.com

Il ministro Urso: “Per Ilva serve la nave rigassificatrice” - Ex Ilva: oggi, a mezzanotte, scadono i termini per le proposte vincolanti da parte dei soggetti interessati all’acquisizione. Riporta studio100.it